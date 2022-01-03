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Під Києвом горів готель

Понеділок, 3 січня 2022, 13:22
усі фото: ДСНС

3 січня сталося загоряння на даху 4-поверхового  житлового будинку у Вишгороді під Києвом, двох людей врятували вогнеборці.

Джерело: ДСНС, поліція Київщини

Деталі: Зазначається, що рятувальники врятували 2 людей, інші жителі покинули будівлю самостійно.

Поліція повідомила, що пожежа сталася у готельному комплексі.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі у одному з номерів. 

Майже за 5 годин пожежу повністю ліквідували на площі 600 кв. м.

До гасіння залучили 11 одиниць техніки та 40 рятувальників.

 
 

Українська правда
Теми: ДСНСКиївська областьпожежа


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