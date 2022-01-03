Під Києвом горів готель
Понеділок, 3 січня 2022, 13:22
3 січня сталося загоряння на даху 4-поверхового житлового будинку у Вишгороді під Києвом, двох людей врятували вогнеборці.
Джерело: ДСНС, поліція Київщини
Деталі: Зазначається, що рятувальники врятували 2 людей, інші жителі покинули будівлю самостійно.
Поліція повідомила, що пожежа сталася у готельному комплексі.
За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі у одному з номерів.
Майже за 5 годин пожежу повністю ліквідували на площі 600 кв. м.
До гасіння залучили 11 одиниць техніки та 40 рятувальників.
Українська правда