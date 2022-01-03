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Молодіжну збірну Росії зняли з рейсу в Канаді через відмову від масок і алкоголь на борту

Понеділок, 3 січня 2022, 14:32
Молодіжну збірну Росії зняли з рейсу в Канаді через відмову від масок і алкоголь на борту
фото rt

Членів команди молодіжної збірної Росії з хокею зняли з рейсу, який вилітав з Канади, через невідповідну поведінку та порушення маскового режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CTV News.

Рейс мав вилетіти з канадського міста Калгарі у п'ятницю ввечері. 

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У опублікованій у зв’язку з інцидентом заяві поліція Калгарі повідомила, що співробітники підрозділу в аеропорту відреагували на подію на борту пасажирського рейсу Air Canada приблизно о 17:45.

"Пасажирів попросили залишити літак через порушення порядку, в якому взяли участь кілька пасажирів у салоні літака", - заявили у поліції.

Офіційно у заяві не вказано, що призвело до інциденту, але повідомлення в соціальних мережах припускають, що тренер росіян не дотримувався передпольотних правил авіакомпанії.

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Серед очевидців інциденту на борту - професорка університету Томпсон Ріверс Кетлін Шерф. За її словами, літак простояв на злітній смузі майже дві години після того, як вже мав відлетіти у Франкфурт. Поруч із нею бізнес-класом подорожувало двоє російських тренерів. 

"Я одразу помітила, що бортпровідникам було важко, бо їм треба було сказати, щоб вони (тренери - Ред.) сіли, не "вейпували", перестали слухати свій дуже гучний важкий рок на iPhone", - розповіла Шерф.

За її словами, згодом співробітники авіакомпанії зробили оголошення через гучномовець, що пасажири повинні покинути літак.

"На борту є поліція. Стався інцидент із безпекою. Щоб бути в безпеці, нам усім потрібно якнайшвидше вийти з літака та забрати усі ваші особисті речі", - оголосили через гучномовець.

За словами Шерф, кілька пасажирів розповіли їй, що багато гравців пили алкоголь та намагалися запалити цигарку. Пасажирку також вразила поведінка команди, коли люди повернулися до терміналу.

"Вони все ще були в масках під підборіддям. Вони були войовничими", – сказала Шерф, додавши, що гравці поводились неввічливо.

На борту літака, крім юніорських гравців з Росії, перебували члени збірної Чехії, але офіційні особи заявили, що вони дотримувалися всіх правил. Проте, згідно з заявою офіційних осіб Чехії, їх гравцям також було наказано залишити борт через прикру помилку, оскільки вони мали такі ж світшоти, як російські гравці.

Теми: Росіяспорталкоголь
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