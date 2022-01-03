Жінці, яку підозрюють у вбивстві свого нападника, обрали запобіжний захід

Центральний суд Миколаєва обрав запобіжний захід для жінки, яку підозрюють у вбивстві знайомого. Вона перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Джерело: BBC Україна із зали суду

Деталі: Зазначається, що під домашнім арештом вона перебуватиме у період з 19 вечора до 6 ранку.

Нічний домашній арешт триватиме до 2 березня 2022 року.

Адвокатка Оксана Балабан виступала проти цілодобового домашнього арешту для своєї клієнтки. Захисниця розповіла, що підозрювана – мати-одиначка, має двох неповнолітніх дітей, сама працює та забезпечує їх.

Нагадаємо: На Миколаївщині щодо жінки розпочали провадження за статтею "Умисне вбивство" після того, як вона смертельно поранила чоловіка, який з ножем домагався її на дискотеці.