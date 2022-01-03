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Топ-дипломат ЄС цього тижня відвідає Донбас

Понеділок, 3 січня 2022, 16:35
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відвідає Україну 4-6 січня і в рамках візиту поїде на Донбас.

Про це у понеділок повідомила пресслужба Європейської комісії, пише "Європейська правда".

"Його перша закордонна поїздка цього року свідчить про рішучу підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України в той час, коли країна зіштовхується з нарощуванням російської військової сили та гібридними діями", - сказано у повідомленні.

Очікується, що Боррель у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спершу відвідає схід України та лінію зіткнення. 

Потім він вирушить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади. У середу він поспілкується зі ЗМІ.

Боррель відвідував Україну у вересні 2020 року, тоді ж він анонсував свою поїздку на Донбас з главою Євроради, однак згодом стало відомо про скасування візиту верховного представника ЄС на Донбас.

Спочатку Боррель планував відвідати Донбас у березні 2020 року, але відклав поїздку через пандемію.

Теми: ЄСДонбасвійна


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