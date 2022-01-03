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Мінськ висловив протест Україні через марш Бандери за участю білоруської опозиції

Понеділок, 3 січня 2022, 16:34
Мінськ висловив протест Україні через марш Бандери за участю білоруської опозиції
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Посольство Білорусі в Києві надіслало ноту в МЗС України із засудженням маршу до дня народження лідера ОУН Степана Бандери 1 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій 3 січня заяві посольства.

"Посольством Білорусі в Україні направлено ​​ноту в МЗС України із засудженням масової участі активістів білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші 1 січня 2022 року за мовчазного потурання влади України", - сказано в заяві.

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У ноті зазначається, що в серцях білорусів "відгукуються болісним болем обурливі спроби героїзувати колабораціоністів, убивць та карателів білоруського народу".

"Безкарне вшанування ідейними спадкоємцями кривавих катів Хатині та тисяч інших білоруських міст та сіл своїх "героїв"-убивць є нічим іншим як образою пам'яті наших предків, які загинули у смертному бою за свободу та незалежність білоруського народу", - заявили у білоруському дипвідомстві. 

Посольство висловило рішучий протест "у зв'язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України".

ВІДЕО ДНЯ

1 січня центром Києва пройшов кількатисячний марш до дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Заходи з нагоди дня народження Степана Бандери відбулися у 20 регіонах України.

Теми: БілорусьБандера
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