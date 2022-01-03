Блінкен поговорив про російську загрозу з головою МЗС Туреччини і Бухарестською дев'яткою

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини та у розмові з головами МЗС "Бухарестської дев'ятки" обговорював загрозу російської ескалації в Україні.

Джерело: повідомлення на сайті Державного департаменту США

Деталі: 3 січня держсекретар США Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Вони обговорили важливість продовження координації щодо загрози російської ескалації в Україні та низку інших питань.

Реклама:

Також у понеділок Блінкен поговорив із Бухарестською дев'яткою (B9) – східною групою союзників по НАТО: міністрами закордонних справ Польщі, Болгарії, Чехії, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та заступником міністра закордонних справ Румунії.

Держсекретар та міністри 9 країн центральної та східної Європи обговорили дестабілізуюче нарощування військової міці Росії вздовж кордону з Україною; необхідність єдиної, готової та рішучої позиції НАТО щодо колективного захисту союзників, а також трансатлантичну співпрацю з питань, що викликають спільне занепокоєння.

Держсекретар наголосив на відданості США продовженню тісних консультацій та координації з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами у роботі над деескалацією "за допомогою стримування, оборони та діалогу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Росія нарощує війська поблизу України і розвідки повідомляють про високу ймовірність вторгнення російських військ у нашу країну вже в січні 2022 року.

Росія вимагає від НАТО гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід та не прийме Україну у свої члени.

17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про "гарантії безпеки" від НАТО, який Москва передала Вашингтону.

У Білому домі заявили, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.