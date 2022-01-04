Будівлю парламенту ПАР охопила нова пожежа

У будівлі південноафриканського парламенту в понеділок повторно виникла пожежа.

Джерело: Sky News

Деталі: Нова пожежа спалахнула в будівлі парламенту Південної Африки в Кейптауні через день після першої.

До гасіння пожежі залучали понад 70 бригад рятувальників.

У результаті виникнення повторного займання вся конструкція парламенту може обвалитися.

Як повідомив речник парламенту Молото Мотапо, пожежники продовжують працювати на місці події, аби загасити вогонь.

Через різдвяно-новорічні канікули парламент не засідав, тому постраждалих немає.

Що передувало: У неділю зранку в будівлі південноафриканського парламенту сталася пожежа.

У Південноафриканській республіці затримали підозрюваного у причетності до підпалу будівлі парламенту в Кейптауні.