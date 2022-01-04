В Ізраїлі розбився військовий вертоліт, двоє загиблих
Вівторок, 4 січня 2022, 02:56
Двоє пілотів Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) загинули в понеділок увечері, коли військовий гелікоптер розбився біля узбережжя на півночі Ізраїлю.
Джерело: Times of Israel із посиланням на повідомлення ЦАХАЛ
Деталі: Ще один член екіпажу отримав травми, його доставили до медичного центру, стан – середньої важкості.
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Пошуково-рятувальні групи ЦАХАЛ витягли з води двох пілотів екіпажу та провели реанімаційні заходи, але не змогли їх врятувати.
Гелікоптер впав біля узбережжя портового міста Хайфа.
Офіцер ВПС повідомив, що гелікоптер вилетів на навчання близько 20:00 і розбився приблизно через годину.
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Попередньо причиною авіакатастрофи назвали технічну несправність вертольота.