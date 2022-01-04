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Головні новини понеділка і ночі: затримання українського режисера, заява "ядерних" держав

Вівторок, 4 січня 2022, 07:00
Головні новини понеділка і ночі: затримання українського режисера, заява ядерних держав
Євген Лавренчук, фото Національної спілки театральних діячів України

Українського режисера на запит Росії затримали в Італії; Росія, США, Китай, Британія та Франція заявили про недопущення ядерної війни – актуальні новини 3 січня і ночі.

Про затримання українського режисера

Українського театрального режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.

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Мати затриманого Ірина Лавренчук сподівається, що її сина не екстрадують в Росію.

Про заяву "ядерних" країн

Лідери п'яти країн, які мають ядерну зброю, – США, Китаю, Великої Британії, Франції та Росії – виступили із спільною заявою про недопущення ядерної війни.

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Лідери, які підписали заяву, підтверджують важливість протидії ядерним загрозам, збереження та дотримання угод та зобов'язань у сфері нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями.

Про інші важливі новини

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Український журналіст та кореспондент агентства УНІАН Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві, залишив територію Росії після виклику на допит в місцеву прокуратуру. Його звинувачують в екстремізмі.

Глава комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф вважає дуже ймовірним російське вторгнення в Україну і, на його думку, стримати президента РФ можуть лише величезні санкції.

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявив, що його доньці не видали візу для навчання у Женевському університеті.

Колишній президент Грузії та український політик Михайло Саакашвілі вимагає у Руставській в'язниці незалежних лікарів, а також можливості обміну конфіденційною інформацією з відвідувачами.

На початку нового року прокачування російського газу через Україну у Словаччину знизилося втричі.

Українська правда
Теми: ядерна зброяРосіякультураІталія
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