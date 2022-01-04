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У Туреччині дозволили робити п’яте щеплення проти коронавірусу

Вівторок, 4 січня 2022, 11:11

Міністерство охорони здоров’я Туреччини почало пропонувати п’яту бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для певної групи людей.

Джерело: Daily Sabah

Деталі: Особи, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть записатися на прийом п’ятої дози, повідомило МОЗ країни 31 грудня.

Громадяни зможуть отримувати вакцини Sinovac, BioNTech або Turkovac як бустер.

Turkovac – турецька інактивна вакцина проти Covid-19, яка стала доступною для населення після отримання дозволу на екстрене використання і 30 грудня з'явилася в міських лікарнях.

Як повідомляється, в Туреччині понад 83% людей старше 18 років отримали дві дози вакцини проти Covid-19, а 91,6% отримали одну дозу.

Нагадаємо: 31 грудня Ізраїль схвалив четверту дозу вакцини для людей, найбільш уразливих до Covid-19.

Україна не так давно запровадила бустерні дози і лише планує зробити їх загальнодоступними.

Теми: вакцинаціяТуреччинаCovid-2019коронавірусепідемія


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