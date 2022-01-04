Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Туреччині дозволили робити п’яте щеплення проти коронавірусу

Вівторок, 4 січня 2022, 10:11

Міністерство охорони здоров’я Туреччини почало пропонувати п’яту бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для певної групи людей.

Джерело: Daily Sabah

Деталі: Особи, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть записатися на прийом п’ятої дози, повідомило МОЗ країни 31 грудня.

Реклама:

Громадяни зможуть отримувати вакцини Sinovac, BioNTech або Turkovac як бустер.

Turkovac – турецька інактивна вакцина проти Covid-19, яка стала доступною для населення після отримання дозволу на екстрене використання і 30 грудня з'явилася в міських лікарнях.

Як повідомляється, в Туреччині понад 83% людей старше 18 років отримали дві дози вакцини проти Covid-19, а 91,6% отримали одну дозу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 31 грудня Ізраїль схвалив четверту дозу вакцини для людей, найбільш уразливих до Covid-19.

Україна не так давно запровадила бустерні дози і лише планує зробити їх загальнодоступними.

Теми: вакцинаціяТуреччинаCovid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
вакцинація
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: