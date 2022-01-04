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Стефанішина розповіла про очікування України від саміту НАТО в Мадриді

Вівторок, 4 січня 2022, 11:44
Фото з сайту НАТО

Україна не має завищених очікувань, що на саміті у Мадриді в червні буде ухвалено рішення щодо її членства у НАТО, але Україна не має знижувати ставок.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішина в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Важливо розуміти, що, окрім військової агресії РФ, Україна не перебуває в унікальних умовах, порівняно з іншими країнами, які стали членами НАТО у 2000-х, такими як Румунія, Болгарія, балтійські країни. Кожна країна, рухаючись до членства в НАТО, проходила шлях пошуку консенсусу всередині Альянсу, певної протидії розширенню. Це шлях, який потрібно пройти, - досягти політичного консенсусу", - сказала Стефанішина. 

"Тому ми не маємо завищених очікувань, що на саміті в Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО. Але ми не маємо відчуття, що ми маємо знижувати ставки. Ми тиснутимемо на таку стратегічну ясність доти, доки ми її не отримаємо", - додала вона.

Віцепрем'єрка висловила сподівання, що країни Альянсу запросять Україну, а також інші країни-аспіранти, такі як Грузія, Боснія і Герцеговина для участі у саміті у Мадриді.

"Таке запрошення важливе з двох аспектів. Насамперед ми досить суттєво розширили співпрацю з Альянсом. На рівні лідерів важливо закріпити пріоритети, ми хочемо оновити та визначити нові цілі партнерства, їх буде трохи більше ніж 40. 

Також плануємо сформувати Індивідуальну програму партнерства України з НАТО, яка включатиме фінансову, технічну допомогу, посилення взаємосумісності - це питання щоденного двостороннього діалогу", - зазначила Стефанішина.

За її словами, по-друге, важливо, що на саміті буде схвалено Стратегічну концепцію НАТО на наступні 10 років, яка має дати відповіді на запитання, як НАТО рухається у контексті роботи з країнами-аспірантами.

Президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО 29-30 червня у Мадриді Україна може отримати сигнал щодо свого членства у Альянсі.

Раніше Зеленський заявив, що ми "Не будемо чекати 30-50 років" для членства у НАТО та ЄС.

Теми: НАТОКабінет міністрів


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