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Міністри країн НАТО екстренно обговорять нарощування військ РФ і безпеку Європи

Вівторок, 4 січня 2022, 13:07

Північноатлантична рада на рівні глав МЗС країн-членів збереться 7 січня на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії в Україні та на її кордонах.

Про це повідомила пресслужба Альянсу у вівторок, пише "Європейська правда".

"Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом", - заявили у НАТО.

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Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

12 січня має пройти перша за 2,5 роки зустріч Ради Росія-НАТО.

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До цього Сполучені Штати очікують на переговори з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня.

Теми: НАТОРосіявійнаЄвропа
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