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Трамп підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

Вівторок, 4 січня 2022, 14:34

Колишній президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів у країні цієї весни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The New York Times.

Орбан був одним із перших прихильників Трампа та підтримав його  ще до президентських виборів влітку 2016 року. 

Після перемоги Трамп влаштував Орбану зустріч у Овальному кабінеті у 2019 році. Угорському лідерові відмовляли у такій аудієнції з 1998 року.

Після цієї зустрічі Трамп сказав, що Орбан "ймовірно, як і я, є трохи контроверсійним, але це нормально".

Орбан знову публічно підтримав Трампа перед виборами у 2020 році, на яких той програв. 

У своїй заяві  в понеділок Трамп описав Орбана як "сильного лідера", який "виконав потужну та чудову роботу із захисту Угорщини, зупинки нелегальної імміграції, створення робочих місць, торгівлі, і йому слід дозволити продовжувати робити це на майбутніх виборах".

Зазвичай колишні або чинні президенти США прямо не підтримують кандидатів на виборах в інших країнах.

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Теми: ТрампУгорщинавибори


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