Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

Вівторок, 4 січня 2022, 13:34

Колишній президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів у країні цієї весни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The New York Times.

Орбан був одним із перших прихильників Трампа та підтримав його  ще до президентських виборів влітку 2016 року. 

Реклама:

Після перемоги Трамп влаштував Орбану зустріч у Овальному кабінеті у 2019 році. Угорському лідерові відмовляли у такій аудієнції з 1998 року.

Після цієї зустрічі Трамп сказав, що Орбан "ймовірно, як і я, є трохи контроверсійним, але це нормально".

Орбан знову публічно підтримав Трампа перед виборами у 2020 році, на яких той програв. 

ВІДЕО ДНЯ

У своїй заяві  в понеділок Трамп описав Орбана як "сильного лідера", який "виконав потужну та чудову роботу із захисту Угорщини, зупинки нелегальної імміграції, створення робочих місць, торгівлі, і йому слід дозволити продовжувати робити це на майбутніх виборах".

Зазвичай колишні або чинні президенти США прямо не підтримують кандидатів на виборах в інших країнах.

Читайте також - Тяжкі часи для Орбана: чому нова перемога угорської влади більш не є гарантованою

Теми: ТрампУгорщинавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Трамп
Втручання у вибори: Трамп не визнає провину, до суду не приїде
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: