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Українські розвідники проводять навчальні стрільбища поблизу адмінмежі з Кримом

Вівторок, 4 січня 2022, 14:04
Українські розвідники проводять навчальні стрільбища поблизу адмінмежі з Кримом
навчальна стрільба розвідників. фото: командування об'єднаних сил зсу

Українські військові-розвідники проводять тренування зі стрільби на близькій відстані поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: facebook-сторінка командування Об’єднаних сил Збройних сил україни

Дослівно: "Воїни-розвідники, що на даний час виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, тренуються давати відсіч ворогу на близькій відстані. 

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Після висування на рубіж відкриття вогню, бійці пересуваються на полі бою різними способами, взаємно прикриваючи один одного. Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості".

Деталі: Крім того, військові відпрацювали наліт як ведення ближнього бою.

Згідно з повідомленням штабу, кожен військовий у складі бойових груп повинен володіти навичками здійснення нальоту для захоплення документів чи зразків зброї.

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фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ
 
фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ
 
фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ

Що було раніше: Українські прикордонники повідомляли, що в окремих людей, які перетинають адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримським півостровом, подекуди вилучають зброю та бойові набої.

Українська правда
Теми: КримЗбройні силиарміявійна
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