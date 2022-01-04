Українські розвідники проводять навчальні стрільбища поблизу адмінмежі з Кримом

Українські військові-розвідники проводять тренування зі стрільби на близькій відстані поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: facebook-сторінка командування Об’єднаних сил Збройних сил україни

Дослівно: "Воїни-розвідники, що на даний час виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, тренуються давати відсіч ворогу на близькій відстані.

Реклама:

Після висування на рубіж відкриття вогню, бійці пересуваються на полі бою різними способами, взаємно прикриваючи один одного. Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості".

Деталі: Крім того, військові відпрацювали наліт як ведення ближнього бою.

Згідно з повідомленням штабу, кожен військовий у складі бойових груп повинен володіти навичками здійснення нальоту для захоплення документів чи зразків зброї.

ВІДЕО ДНЯ

фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ

фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ

фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ

Що було раніше: Українські прикордонники повідомляли, що в окремих людей, які перетинають адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримським півостровом, подекуди вилучають зброю та бойові набої.