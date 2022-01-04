Українські розвідники проводять навчальні стрільбища поблизу адмінмежі з Кримом

Українські військові-розвідники проводять тренування зі стрільби на близькій відстані поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: facebook-сторінка командування Об’єднаних сил Збройних сил україни

Дослівно: "Воїни-розвідники, що на даний час виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, тренуються давати відсіч ворогу на близькій відстані.

Після висування на рубіж відкриття вогню, бійці пересуваються на полі бою різними способами, взаємно прикриваючи один одного. Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості".

Деталі: Крім того, військові відпрацювали наліт як ведення ближнього бою.

Згідно з повідомленням штабу, кожен військовий у складі бойових груп повинен володіти навичками здійснення нальоту для захоплення документів чи зразків зброї.

фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ

фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ

фото: facebook-сторінка командування Об'єднаних сил ЗСУ

Що було раніше: Українські прикордонники повідомляли, що в окремих людей, які перетинають адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримським півостровом, подекуди вилучають зброю та бойові набої.