У Чехії заочно засудили до 21 року в’язниці ексвійськового, що воював на Донбасі на боці бойовиків

Міський суд Праги засудив до 21 року позбавлення волі 44-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа, який воював на сході України на боці проросійських бойовиків і так і не повернувся батьківщину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє чеське Novinky, деталі наводить також посол України у Чехії Євген Перебийніс.

"Кваліфікація вже традиційна для подібних справ у Чехії - скоєння терористичного акту в складі організованого терористичного угруповання "ДНР" з метою підриву територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначає посол.

Сукуп з 2014 року прибув у Донецьк і брав участь у бойових діях на боці бойовиків, у тому числі за Краматорськ і Горлівку, під Іловайськом і Дебальцевим. Щонайменш до 2018 року він був задіяний у танкових підрозділах, у тому числі очолював танкову роту, а згодом - артилерійську батарею.

Представниця суду Сільвія Слепічкова зазначила, що присутність Сукупа на Донбасі підтверджують численні покази свідків, його активність у соцмережах та публікації в українських ЗМІ. Як обтяжуючу обставину врахували те, що Сукуп є колишнім військовим чеської армії та скористався своїми командирськими навичками на Донбасі, його участь була серйознішою, ніж звинувачуваних у більшості аналогічних справ.

Адвокат Сукупа заявила про подання апеляції одразу після оголошення вироку. Вона заявила, що пости у соцмережах та публікації у ЗМІ не є достатніми доказами його активної участі у бойових діях, хай навіть він перебував у цей час на території, контрольованій бойовиками.

"Сподіваюся, що з огляду на неспростовні докази, а також те, що суддя, у порівнянні з тим, чого вимагав прокурор, навіть збільшив вирок на рік, перегляду у бік зменшення не відбудеться", - зазначив Євген Перебийніс.

Раніше у Чехії кілька громадян вже отримали до 20 років позбавлення волі за участь у бойових діях боці бойовиків.