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30-тисячний Трускавець відключили від водопостачання

Вівторок, 4 січня 2022, 15:02
30-тисячний Трускавець відключили від водопостачання
Ілюстративне фото Unsplash

На Львівщині в місті–курорті Трускавець з населенням близько 30 тисяч мешканців припинили водопостачання.

Джерело: місцеве видання "Zaxid.net" із коментарем мера Трускавця Андрія Кульчицького

Деталі: Водопостачання відключили 3 січня. Перед цим, мешканці повідомляли, що подачу води наприкінці грудня здійснювали за графіком зранку та ввечері: з 6 до 10 години та з 18 до 22 години.

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Місцеві журналісти стверджують, що причина відключення полягає в конфлікті між "Трускавецьким водоканалом" та постачальником "Дрогобичводоканалом". Станом на 1 січня сторони не підписали договір про постачання послуг, тому 3 січння "Дрогобичводоканал" відключив воду місту.

У мерії натомість стверджують, що договір підписали 31 грудня, а наразі води немає через прорив на магістральному водогоні.

Пряма мова Кульчицького: "Вчора вранці ще була вода, фактично через день зникла. Станом на зараз ми підписали угоду з дрогобицьким водоканалом, тому що її трішки запізно привезли – в обід 31 грудня. 

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Технічна проблема – на магістральному водогоні прорив. Зараз вже навіть особисто їздили і перевіряли депутати, дійсно є прорив на магістральній трубі, поки не ліквідують, то воду ніяк не подадуть. 

Це фактично питання ночі або ранку (5 січня – ред.). Навіть якщо воду ввечері почнуть давати, то поки вона заповнить систему, то це все час".

Деталі: Станом на 4 січня, місцеві журналісти повідомляли про черги до нечисленних криниць у місті.

Теми: ТрускавецьЛьвівщинавода
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