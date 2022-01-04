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Кулеба й глава МЗС Британії скоординували позиції перед низкою міжнародних зустрічей

Вівторок, 4 січня 2022, 15:13
Кулеба й глава МЗС Британії скоординували позиції перед низкою міжнародних зустрічей
Зустріч очільників МЗС України та Британії в Лондоні, грудень 2021 року. Фото: eastman news

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс у телефонній розмові скоординували позиції перед серією міжнародних зустрічей по лінії НАТО, ОБСЄ та Євросоюзу, що відбудуться найближчим часом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Ліз Трасс запевнила в непохитній підтримці нашої держави в протидії російській збройній агресії, наголосила на відданості принципу "жодних рішень про Україну без України". Вона також поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії", - зазначають в комюніке української сторони. 

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"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі", - зазначив Дмитро Кулеба. 

Міністри також обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді у червні. 

Нагадаємо, у своїй статті для ЄвроПравди "30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ", Ліз Трасс наголосила, що за потенційне нове вторгнення РФ в Україну Британія готова запровадити жорсткі санкції, а також - що у Лондоні не сприймають спроби Кремля звинуватити в напрузі саму Україну або НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

Теми: Велика БританіяМЗСКулеба ДмитроНАТО
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