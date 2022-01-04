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ДБР повідомило про підозру поліцейському, що скоїв напідпитку смертельне ДТП

Вівторок, 4 січня 2022, 16:59
ДБР повідомило про підозру поліцейському, що скоїв напідпитку смертельне ДТП
Понівечена автівка, якою керував п'яний поліцейський. фото: пресслужба дбр

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру поліцейському, який улітку 2021 року напідпитку спричинив смертельне ДТП на Чернігівщині.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: У серпні поліцейський напідпитку повертався зі святкування в місті Мена.

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Рухаючись у бік села Рогізки Крюківського району, водій не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Від отриманих травм його товариш, що сидів на передньому сидінні, загинув на місці.

Непритомного поліцейського доправили тоді до Чернігівської міської лікарні, де аналізи крові показали вміст алкоголю на рівні 1,17 проміле.

Йому повідомлено про підозру у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). 

ВІДЕО ДНЯ

Максимальне покарання за цією статтею становить 10 років позбавлення волі з позбавлення права керувати автомобілем до 10 років.

Українська правда
Теми: ДТПЧернігівська областьДБРполіція
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