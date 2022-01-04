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Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО-Росія

Вівторок, 4 січня 2022, 20:55
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото AFP via Getty Images

Під час Ради НАТО-Росія обговорять тему європейської безпеки, ситуацію навколо України, військову активність та інші.

Джерело: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter

Пряма мова Столтенберга: "Я скликав засідання Ради НАТО-Росія 12 січня, щоб обговорити питання, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію в/навколо України, та питання, пов’язані з військовою активністю, взаємною прозорістю та зниженням ризиків".

Деталі: Генсек НАТО підкреслив, що таким є "порядок денний для змістовного діалогу в інтересах усіх нас".

Передісторія: 

  • 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 
  • У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України.
  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Українська правда
Теми: НАТОРосіяУкраїна


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