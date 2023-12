Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО-Росія

Під час Ради НАТО-Росія обговорять тему європейської безпеки, ситуацію навколо України, військову активність та інші.

Джерело: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter

Пряма мова Столтенберга: "Я скликав засідання Ради НАТО-Росія 12 січня, щоб обговорити питання, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію в/навколо України, та питання, пов’язані з військовою активністю, взаємною прозорістю та зниженням ризиків".

Деталі: Генсек НАТО підкреслив, що таким є "порядок денний для змістовного діалогу в інтересах усіх нас".

I’ve convened #NATO-#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us.