Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО-Росія
Під час Ради НАТО-Росія обговорять тему європейської безпеки, ситуацію навколо України, військову активність та інші.
Джерело: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter
Пряма мова Столтенберга: "Я скликав засідання Ради НАТО-Росія 12 січня, щоб обговорити питання, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію в/навколо України, та питання, пов’язані з військовою активністю, взаємною прозорістю та зниженням ризиків".
Деталі: Генсек НАТО підкреслив, що таким є "порядок денний для змістовного діалогу в інтересах усіх нас".
I’ve convened #NATO-#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 4, 2022
Передісторія:
- 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
- У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України.
- Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
- Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.