Британія вперше зареєструвала понад 200 тисяч заражень коронавірусом

Британія з населенням близько 67 млн осіб вперше за час епідемії коронавірусу перетнула позначку у 200 000 нових заражень за добу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Досі серед країн Європи понад 200 тисяч випадків реєструвала тільки Франція.

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Органи охорони здоров’я отримали дані про понад 218 700 позитивних тестів. Не всі з цих тестів стосуються випадків безпосередньо за останню добу – так, Північна Ірландія та Уельс включили в статистику дані і за кілька святкових днів, чотири і два відповідно.

Зростання смертей коронахворих при цьому не спостерігається, хоча Британія реєструє надвисокі показники заражень вже більше тижня. За останню добу повідомили про 48 пов’язаних з коронавірусом смертей.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон на брифінгу заявив, що, попри небачені цифри заражень, зараз завдяки наявному імунітету у популяції цю хвилю епідемії можливо пройти без нового локдауну – тому що навантаження на медичну систему зовсім не таке, як взимку минулого року. Втім, зазначив прем’єр, наступні тижні будуть складними і деякі сервіси можуть працювати з перебоями через те, що одночасно багато людей опиняються на лікарняному.

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Він виключив жорстке посилення обмежень в Англії, зазначивши, що стратегія залишиться такою ж – масковий режим у людних місцях, дистанційна робота у випадках, коли це можливо, та вимога ковід-сертифіката для допуску у деякі заклади підвищеного ризику.

Джонсон також анонсував щоденне тестування для працівників низки професій з 10 січня, починаючи з продуктових мереж і транспорту. Це нововведення буде стосуватися близько 100 000 осіб.