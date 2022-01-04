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Британія вперше зареєструвала понад 200 тисяч заражень коронавірусом

Вівторок, 4 січня 2022, 22:37
Фото pixabay.com

Британія з населенням близько 67 млн осіб вперше за час епідемії коронавірусу перетнула позначку у 200 000 нових заражень за добу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Досі серед країн Європи понад 200 тисяч випадків реєструвала тільки Франція.

Органи охорони здоров’я отримали дані про понад 218 700 позитивних тестів. Не всі з цих тестів стосуються випадків безпосередньо за останню добу – так, Північна Ірландія та Уельс включили в статистику дані і за кілька святкових днів, чотири і два відповідно. 

Зростання смертей коронахворих при цьому не спостерігається, хоча Британія реєструє надвисокі показники заражень вже більше тижня. За останню добу повідомили про 48 пов’язаних з коронавірусом смертей.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон на брифінгу заявив, що, попри небачені цифри заражень, зараз завдяки наявному імунітету у популяції цю хвилю епідемії можливо пройти без нового локдауну – тому що навантаження на медичну систему зовсім не таке, як взимку минулого року. Втім, зазначив прем’єр, наступні тижні будуть складними і деякі сервіси можуть працювати з перебоями через те, що одночасно багато людей опиняються на лікарняному. 

Він виключив жорстке посилення обмежень в Англії, зазначивши, що стратегія залишиться такою ж – масковий режим у людних місцях, дистанційна робота у випадках, коли це можливо, та вимога ковід-сертифіката для допуску у деякі заклади підвищеного ризику. 

Джонсон також анонсував щоденне тестування для працівників низки професій з 10 січня, починаючи з продуктових мереж і транспорту. Це нововведення буде стосуватися близько 100 000 осіб.

Теми: Велика Британіякоронавірус


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