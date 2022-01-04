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Єрмак розповів, про що говорив з представниками Франції та Німеччини

Вівторок, 4 січня 2022, 22:00
Єрмак розповів, про що говорив з представниками Франції та Німеччини
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що провів телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їхнім візитом до Москви.

Джерело: Єрмак у Twitter

Пряма мова Єрмака: "Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації".

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Деталі: Голова ОПУ також висловив вдячність представникам Франції та Німеччини "за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Що було раніше: Повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак проведе телефонну розмову з представниками європейських країн "нормандського формату" – Франції та Німеччини – 4 січня перед їхнім візитом до Росії.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакФранціяНімеччина
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