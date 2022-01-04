Єрмак розповів, про що говорив з представниками Франції та Німеччини
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що провів телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їхнім візитом до Москви.
Джерело: Єрмак у Twitter
Пряма мова Єрмака: "Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації".
Деталі: Голова ОПУ також висловив вдячність представникам Франції та Німеччини "за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".
Що було раніше: Повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак проведе телефонну розмову з представниками європейських країн "нормандського формату" – Франції та Німеччини – 4 січня перед їхнім візитом до Росії.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у перший тиждень січня політичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії проведуть окремі зустрічі в різних форматах.
- 3 січня президенти Сполучених Штатів Америки і України провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.
- Ввечері 31 грудня Джо Байден, за пропозицією російської сторони, провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова із Зеленським мала на меті поінформувати українську сторону про ці перемовини.