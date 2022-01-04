Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Головний дипломат ЄС прибув до України

Вівторок, 4 січня 2022, 23:26
Головний дипломат ЄС прибув до України
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув до України.

Джерело: Боррель у Twitter

Деталі: Дипломат оприлюднив фото з аеропорту Харкова.

Реклама:

Дослівно: "Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ, Україна.

ВІДЕО ДНЯ

У зв’язку з посиленням військового нарощування Росії я тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України та підтримати постійні зусилля з проведення ключових для стійкості реформ".

Нагадаємо:

  • Очікується, що в рамках візиту Боррель у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спершу відвідає схід України та лінію зіткнення. 
  • Потім він вирушить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади. У середу він поспілкується зі ЗМІ.
  • Боррель відвідував Україну у вересні 2020 року, тоді ж він анонсував свою поїздку на Донбас з главою Євроради, однак згодом стало відомо про скасування візиту.

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ЄС
Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС
Глава МЗС Австрії: ЄС має переглянути підхід до розширення щодо України, Молдови і Балкан
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: