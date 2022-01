Головний дипломат ЄС прибув до України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув до України.

Джерело: Боррель у Twitter

Деталі: Дипломат оприлюднив фото з аеропорту Харкова.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU