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Головний дипломат ЄС прибув до України

Середа, 5 січня 2022, 00:26
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув до України.

Джерело: Боррель у Twitter

Деталі: Дипломат оприлюднив фото з аеропорту Харкова.

Дослівно: "Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ, Україна.

У зв’язку з посиленням військового нарощування Росії я тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України та підтримати постійні зусилля з проведення ключових для стійкості реформ".

Нагадаємо:

  • Очікується, що в рамках візиту Боррель у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спершу відвідає схід України та лінію зіткнення. 
  • Потім він вирушить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади. У середу він поспілкується зі ЗМІ.
  • Боррель відвідував Україну у вересні 2020 року, тоді ж він анонсував свою поїздку на Донбас з главою Євроради, однак згодом стало відомо про скасування візиту.

Теми: ЄС


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