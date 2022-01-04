Головний дипломат ЄС прибув до України
Вівторок, 4 січня 2022, 23:26
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув до України.
Джерело: Боррель у Twitter
Деталі: Дипломат оприлюднив фото з аеропорту Харкова.
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My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022
With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU
Дослівно: "Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ, Україна.
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У зв’язку з посиленням військового нарощування Росії я тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України та підтримати постійні зусилля з проведення ключових для стійкості реформ".
Нагадаємо:
- Очікується, що в рамках візиту Боррель у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спершу відвідає схід України та лінію зіткнення.
- Потім він вирушить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади. У середу він поспілкується зі ЗМІ.
- Боррель відвідував Україну у вересні 2020 року, тоді ж він анонсував свою поїздку на Донбас з главою Євроради, однак згодом стало відомо про скасування візиту.