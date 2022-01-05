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Британське видання внесло Володимира Кличка в десятку найбагатших боксерів світу

Середа, 5 січня 2022, 04:47
ФОТО: GETTY IMAGES

За версією британського видання Manchester Evening News екс-чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко потрапив  до десятки найбагатших боксерів світу.

Джерело: Manchester Evening News

Деталі: Видання пише, що Кличко заробив за свою кар'єру 58 млн фунтів (понад 2 млрд грн) і що, ймовірно, заробив найбільше грошей у своїх останніх двох поєдинках з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Кличко посів 10 місце в рейтингу.

На першому місці - Флойд Мейвезер (400 млн фунтів).

Крім того, до топ-10 увійшли Джордж Форман (222 млн фунтів), Менні Пак’яо (163), Оскар Де Ла Хойя (148), Сауль Альварес (105), Леннокс Льюїс (103), Тайсон Ф'юрі (100), Шугар Рей Леонард (88) та Ентоні Джошуа (60).

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Нагадаємо:

  • 28 листопада 2015 року Кличко програв за очками в титульному поєдинку британцеві Тайсону Ф'юрі і втратив усі свої пояси. Після цього сторони кілька разів намагалися домовитися про реванш, але він так і не відбувся.
  • 29 квітня 2017 року Кличко поступився в титульному поєдинку за пояси за версіями WBA і IBO британцеві Ентоні Джошуа.
  • 3 серпня 2017 року Кличко оголосив, що завершує свою спортивну кар'єру.

Теми: Віталій Кличкоспорт


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