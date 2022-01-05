Британське видання внесло Володимира Кличка в десятку найбагатших боксерів світу

За версією британського видання Manchester Evening News екс-чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко потрапив до десятки найбагатших боксерів світу.

Джерело: Manchester Evening News

Деталі: Видання пише, що Кличко заробив за свою кар'єру 58 млн фунтів (понад 2 млрд грн) і що, ймовірно, заробив найбільше грошей у своїх останніх двох поєдинках з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Кличко посів 10 місце в рейтингу.

На першому місці - Флойд Мейвезер (400 млн фунтів).

Крім того, до топ-10 увійшли Джордж Форман (222 млн фунтів), Менні Пак’яо (163), Оскар Де Ла Хойя (148), Сауль Альварес (105), Леннокс Льюїс (103), Тайсон Ф'юрі (100), Шугар Рей Леонард (88) та Ентоні Джошуа (60).

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