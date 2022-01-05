Верховний представник ЄС вперше від початку російської агресії вирушив на Донбас

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель став перший очільником європейської дипломатії, який вирушив на Донбас після розв’язання війни Росією.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

У середу вранці Боррель вирушив з харківського аеропорту до Станиці Луганської.

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"В гелікоптері з Жозепом Боррелем, вилітаємо на Луганщину. Перший візит високого представника ЄС на Донбас з часу, коли Росія розв’язала цю війну. Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", – написав Кулеба у своєму Twitter.

Жозеп Боррель прибув до України ввечері 4 січня. Він заявив, що його візит відбувається зв’язку з посиленням військового нарощування Росії, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України.

Після візиту до Станиці Луганської Боррель вирушить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади.