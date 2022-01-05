2021-й був одним найтепліших у Києві за 140 років: побив 25 температурних рекордів

Минулого року середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, тож 2021-й потрапив до топ-20 найтепліших та найсухіших років у Києві з 1881 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно обсерваторія: "Середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 рр. Він увійшов лише у двадцятку найтепліших з 1881 року".

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Деталі: Зазначається, що упродовж 7 місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а 5 місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Найбільші відхилення від середньобагаторічних показників мали липень і листопад (на 3,3°С та 2,2°С відповідно).

Найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли у затінку було +35,5°С.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні (9) і червні (10).

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Опадів на проспекті Науки, 37 випало 533 мм, що відповідає 86% кліматичної норми. 2021 рік увійшов також у двадцятку найсухіших років.