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Українські експерти просять новий уряд Німеччини не повторювати помилки Меркель

Середа, 5 січня 2022, 13:53
Фото nord-stream2.com

Українські експерти надіслали лист на адресу глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, у якому закликали не повторювати помилок попереднього уряду, надати негайну військово-технічну допомогу Україні та зупинити "Північний потік-2".

Лист є у розпорядженні "Європейської правди".

Підписантами стали керівники та співзасновники 10 українських експертних центрів, серед яких Ukraine Crisis Media Centre, Центр протидії корупції, центр "Нова Європа", ​​центр глобалістики "Стратегія ХХІ", громадянська мережа ОПОРА та інші.

У зверненні відзначається, що багато років у відповідь на кожен новий удар Кремля Німеччина "наче підставляла чужу другу щоку". 

"Складається враження, що в обмін на доступ до енергетичної сировини та російського ринку, ФРН готова діяти в розріз з заявами про прагнення миру в Україні", – сказано у листі.

Експерти нагадали про одне з останніх рішень уряду Ангели Меркель, яке полягало у вето на постачання вже оплачених Україною через агентство НАТО оборонних озброєнь.

Вони зауважили, що в останні роки, незважаючи на формально підтримані ФРН міжнародні санкції, високотехнологічне обладнання німецьких компаній поставляється навіть до окупованого Криму, де Росія здійснює репресії. 

Крім того, не зважаючи на агресивні дії Росії проти України і Грузії, підривну діяльність Кремля в Європі, німецькі компанії за підтримки колишнього уряду ФРН долучились до антиєвропейського проекту "Північний потік-2".

Експерти наголосили, що сьогодні, коли на східних кордонах України Росія накопичила сотні тисяч російських військових і десятки тисяч одиниць бойової техніки, час перейти від резолюцій та декларацій "занепокоєння" до справ. 

"Гідна відповідь на ультиматум Кремля – негайна військово-технічна допомога з боку Німеччини Україні та припинення "Північного потоку-2" і не у випадку, якщо Росія вдасться до нової хвилі агресії проти України, а як проєкту, що суперечить енергетичній безпеці ЄС та досягненню амбітних кліматичних цілей", – йдеться у листі.

Також увагу глави МЗС Німеччини звертають на те, що будь-яким переговорам з Кремлем має передувати вимога повного і безумовного звільнення українських політичних в’язнів.

Дивіться також інтерв’ю з послом України у Німеччині на каналі Європейської правди "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2


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