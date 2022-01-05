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У Франції число добових випадків коронавірусу вперше перевищило 300 тисяч

Середа, 5 січня 2022, 21:40

У Франції протягом останньої доби зафіксували новий максимум добової захворюваності на коронавірус.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

"Служба громадського здоров’я Франції оприлюднить свою цифру сьогодні ввечері, але, з пам’яті, сьогодні в нашій країні було 335 000 випадків зараження", – сказав глава МОЗ Франції Олів’є Веран під час дебатів у Національній асамблеї щодо законопроєкту про санітарні пропуски.

Станом на вівторок за 24 години було зафіксовано 271 686 випадків Covid-19, що також було рекордом.

Дебати в парламенті навколо законопроєкту про санітарні пропуски, який практично забороняє невакцинованим брати участь у громадському житті, тривали весь вечір вівторка і були припинені вже після опівночі. Очікувалося, що закон буде ухвалено цього тижня, але він не на жарт розгнівав противників вакцинації, і кілька депутатів навіть повідомили про отримані ними погрози розправи.

Парламент призупинив дебати щодо законопроєкту, оскільки опозиційні депутати вимагали від президента Еммануеля Макрона пояснень щодо коментарів, у яких він сказав, що хоче "розізлити" нещеплених людей.

Теми: Франціякоронавірус


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