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Церемонію "Греммі" перенесли через Covid-19

Середа, 5 січня 2022, 23:05
музична премія "Греммі". фото з Вікіпедії

Церемонію вручення премії американської Національної академії мистецтва та науки звукозапису "Греммі" перенесли на невизначений термін через коронавірус.

Джерело: сайт організаторів

Дослівно: "Після ретельного розгляду та аналізу за участю офіційних осіб міста та штату, експертів у галузі охорони здоров'я та безпеки, спільноти артистів та наших численних партнерів Академія звукозапису та CBS відклали 64-ту щорічну церемонію вручення нагород Grammy Awards.

Здоров'я та безпека учасників нашої музичної спільноти, живої публіки та сотень людей, які невпинно працюють над створенням нашого шоу, залишаються головним пріоритетом".

Деталі: Зазначається, що проведення церемонії, заплановане на 31 січня, "пов'язане з занадто великою кількістю ризиків" у зв'язку з невизначеністю, пов'язаною зі штамом коронавірусу Omicron.

Про нову дату проведення церемонії обіцяють повідомити найближчим часом.

Чому це важливо: Світом шириться новий штам Covid-19 "Омікрон". Науковці відзначають його підвищену заразність, але легший перебіг хвороби для вакцинованих людей.

Теми: музикаCovid-2019коронавірус


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