Нова глава МЗС Німеччини та держсекретар США на першій зустрічі запевнили в підтримці України

Очільники дипломатичних відомств Німеччини і США запевнили у своїй спільній підтримці України на тлі побоювань щодо нового російського вторгнення.

Як повідомляє dpa, про це вони заявили під час першого візиту міністерки закордонних справ в новому уряді Німеччини Анналени Бербок до Вашингтона.

Зазначається, що візит Бербок до Вашингтона в цілому значною мірою фокусувався на загостренні відносин Європи з Росією через її маневри біля кордону з Україною.

Бербок наголосила, що дії Росії будуть мати конкретну ціну, а нові порушення суверенітету України спричинять для РФ "тяжкі наслідки". Вона також наголосила, що "рішень про безпеку у Європі без Європи не має бути".

"Що стосується Росії, і Німеччина, і США вбачають дії РФ щодо України як безпосередню і термінову загрозу миру та стабільності у Європі", - заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він повторив меседжі Вашингтона про жорсткі економічні санкції у разі військової ескалації та зазначив, що така позиція лунає не лише від Німеччини і США, а й є спільною позицією багатьох інших союзників та партнерів.

Втім, позиції США і Німеччини з приводу постачання зброї Україні на тлі російської загрози відрізняються. Бербок зазначила, що німецький уряд не розглядав би такого експорту та наголосила, що при цьому Німеччина надавала підтримку в іншій формі, наприклад, для спорудження військового госпіталя.

Держсекретар США заявив, що Штати продовжать постачати Україні оборонне озброєння, а в разі потенційного російського вторгнення таку підтримку збільшать.

Він торкнувся також питання "Північного потоку-2", наголосивши, що у разі посилення російської агресії проти України запуск суперечливого газопроводу важко уявити.

Нагадаємо, наступного тижня планується серія взаємодій Росії і країн Заходу у різних форматах. 10 січня зустрінуться переговорні команди США і Росії, 12 січня - переговори представників НАТО і Росії, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.