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За добу вакцинували від коронавірусу понад 100 тисяч українців

Четвер, 6 січня 2022, 07:55
За добу вакцинували від коронавірусу понад 100 тисяч українців
фото: КМДА

104 844 людини вакциновано проти COVID-19 протягом 5 січня.

Джерело: МОЗ

Деталі: Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини.

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Бустерну дозу – 4 040 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей.

Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За добу 5 січня зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Українська правда
Теми: МОЗвакцинаціякоронавірус
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