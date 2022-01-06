МЗС пояснило, що робити українцям, які опинилися у Казахстані

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за розвитком подій в Казахстані, а посольство готове у цілодобовому режимі допомагати українцям, які на цей час залишаються в країні.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. Зараз ключовий пріоритет - їхня безпека. Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи", - зазначив речник.

У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту посольства emb_kz@mfa.gov.ua.

Олег Ніколенко розповів, що дипломати допомогли знайти місце для ночівлі групі українських громадян, які не змогли вилетіти з Алмати до Києва через зупинку роботи аеропорту.

"Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами. За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва", - зазначив речник.

Українцям, які перебувають в країні, радять уникати місць масових заходів, особливо у великих містах, бути особливо обережними зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану. Хочу усіх заспокоїти: Україна не залишить напризволяще своїх громадян. Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яка має неофіційну назву "російського НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.