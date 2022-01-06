Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС пояснило, що робити українцям, які опинилися у Казахстані

Четвер, 6 січня 2022, 09:29
МЗС пояснило, що робити українцям, які опинилися у Казахстані
фото мзс

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за розвитком подій в Казахстані, а посольство готове у цілодобовому режимі допомагати українцям, які на цей час залишаються в країні.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. Зараз ключовий пріоритет - їхня безпека. Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи", - зазначив речник.

Реклама:

У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту посольства emb_kz@mfa.gov.ua. 

Олег Ніколенко розповів, що дипломати допомогли знайти місце для ночівлі групі українських громадян, які не змогли вилетіти з Алмати до Києва через зупинку роботи аеропорту. 

"Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами. За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва", - зазначив речник.

ВІДЕО ДНЯ

Українцям, які перебувають в країні, радять уникати місць масових заходів, особливо у великих містах, бути особливо обережними зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу. 

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану. Хочу усіх заспокоїти: Україна не залишить напризволяще своїх громадян. Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації", - зазначив Олег Ніколенко. 

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яка має неофіційну назву "російського НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Теми: КазахстанМЗСукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: