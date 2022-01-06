Клімат як у квітні: погода у Києві встановила 4 рекорди від початку року

У січні 2022 року в Києві встановили вже чотири рекорди. Кліматична норма цього місяця перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції, 5 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +6,5°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1961 року.

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Кліматична норма перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня.

Дослівно: "Максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3°С.

У січні поточного року це вже четвертий рекорд!".