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На Різдво дещо похолодає, проте буде сухо

Четвер, 6 січня 2022, 13:44
На Різдво дещо похолодає, проте буде сухо
Фото:Getty Images

У найближчі дві доби в Україні похолодає, особливо у суботу, проте суттєвих опадів не очікується.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр

7 січня в Україні буде без суттєвих опадів, лише вночі у більшості західних та східних областей очікується невеликий сніг. У західних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

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Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вночі на заході країни 1-6° морозу; у Криму вночі та вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 6-11°, удень 1-6° морозу.

У Києві у п'ятницю без суттєвих опадів. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 7 січня найвища температура вдень (+8,0°) була у 1975 році, найнижча вночі (-29,7°) у 1935 році.

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У суботу, 8 січня, в Україні без опадів, лише вдень у Карпатському регіоні мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу (у Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу), у південній частині та на Закарпатті вночі 2-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 1-6° тепла.

У Києві у суботу без опадів. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу.

 

Теми: святкуванняпогода
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