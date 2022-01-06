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Британія попередила Росію: готуються серйозні санкції в разі вторгнення в Україну

Четвер, 6 січня 2022, 15:33

Велика Британія попередила Москву, що вона працює із західними партнерами над серйозними санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Про це заявила у парламенті міністр закордонних справ Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб скинути своїх демократичних сусідів. Вони неправдиво представили Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію. Росія тут агресор. НАТО завжди було оборонним союзом", – сказала Трасс.

Міністр наголосила, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії спричинить "величезні наслідки, включаючи скоординовані санкції, які завдадуть серйозних збитків інтересам та економіці Росії".

"Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб", - сказала Трасс.

Глава британського МЗС сказала, що вона відвідає Київ наприкінці цього місяця і що ситуація наближається до вирішального моменту. "Життєво важливо, щоб НАТО об'єднався в протидії загрозливій поведінці Росії", - сказала Трасс.

За її словами, Британія виступала проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Європа має зменшити свою залежність від російського газу. Британія, як і раніше, виступає проти "Північного потоку-2", і я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту", - додала вона.

Нагадаємо, у своїй статті для ЄвроПравди "30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ", Ліз Трасс наголосила, що за потенційне нове вторгнення РФ в Україну Британія готова запровадити жорсткі санкції, а також - що у Лондоні не сприймають спроби Кремля звинуватити в напрузі саму Україну або НАТО.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

Теми: РосіяУкраїна


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