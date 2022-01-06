У військовій частині на Одещині після "передноворічного святкування" помер контрактник

Спеціалізована прокуратура відкрила справу за фактом смерті військовослужбовця-контрактника в одній із військових частин в Одеській області після "передноворічного святкування".

Джерело: повідомлення Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

Дослівно: "30 грудня 2021 року командування (військової частини ЗСУ в Одеській області - ред.) організувало передноворічне святкування на території військової частини.

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Після цього троє військовослужбовців-контрактників прибули до гуртожитку у стані сильного алкогольного сп’яніння. За деякий час одного з військовослужбовців було виявлено непритомним, його смерть констатувала бригада швидкої медичної допомоги.

Інших двох солдатів госпіталізовано до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України у важкому стані".

Деталі: Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби військовими службовими особами (ч. 3 ст. 425 КК України).

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Також відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Наразі слідчі та прокурори з’ясовують обставини трагедії, призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.