Хто годуватиме армію? Міноборони оголосило тендери

Міністерство оборони України оголосило про початок процедури закупівлі послуг з організації харчування у Збройних Силах згідно з річним планом закупівель на 2022 рік.

Джерело: Міноборони

Деталі: Відповідну документацію розміщено в системі "Прозорро". Вказано, що закупівлі проводитимуться за новими процедурами, які визначені законом України "Про оборонні закупівлі" і набули чинності 1 січня 2022 року.

Зазначено, що 16 грудня 2021 року після погодження річного плану закупівель комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, річний обсяг послуг з організації харчування був розподілений на 12 лотів, очікуваною вартістю від 275,8 млн гривень до 388,4 млн гривень. Процедуру закупівлі розпочато по усім 12 лотам.

Наголошується, що лоти сформовані за змістовно-територіальним принципом, в угодах з постачальниками передбачені умови, які гарантують безперервне забезпечення військових якісним харчуванням навіть за форсмажорних обставин.

Пряма мова міністра оборони Олексія Резнікова: "Я неодноразово підкреслював, що вважаю необхідним демонополізувати закупівлі у сфері оборони, зокрема, це стосується харчування. Ситуація, коли постачання залежить від однієї компанії, яка тотально домінує у цьому сегменті, є неприпустимою.

Навіть якщо компанія належно виконує свої обов’язки за договорами, така залежність — це великі ризики і вразливість, які треба виключити. Створюючи умови для вільної конкуренції за прозорими правилами, ми підвищуємо стійкість процесів в армії. Одночасно ми закладаємо досить жорсткі умови щодо контролю якості харчування"

Пряма мова заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова: "Досвід свідчить, що намагання здолати монополістів часто супроводжується судовими позовами, спробами заблокувати тендери чи зірвати поставки. Тому передбачено механізм, щоб гарантувати безперервність харчування. Лоти сформовані таким чином, щоб забезпечити резервний варіант у випадку, коли якийсь з постачальників не може чи не хоче виконати свої зобов’язання.

Скільки буде постачальників — невідомо, їх може бути три, п‘ять або й дванадцять. В будь-якому разі є алгоритм, який визначає резервний план для кожної військової частини. Наступний крок після демонополізації — підвищення якості харчування, аналіз технологічних карт, вибудова системи контролю за приготуванням їжі. Буде нульова толерантність до корупції".