Головні новини четверга і ночі: арешт майна Порошенка, ситуація в Казахстані

Суд арештував усе майно Порошенка; влада Алмати заявила про розчищення площі, журналісти кажуть про вбитих демонстрантів.

Про арешт майна Порошенка

Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Офіс генерального прокурора повідомив, що у п’ятого президента України і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка арештували майно, яке йому належить відповідно до даних у держреєстрах.

У справі про державну зраду арештували не лише майно п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності", Петра Порошенка, а й активи телеканалів "Прямий" та "5-ий", які раніше належали Порошенку, заявляють у "ЄС".

Про ситуацію в Казахстані

Перші російські військові вже прибули до Казахстану після рішення Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), яку неофіційно називають "російським НАТО", про військову інтервенцію за запитом чинної казахської влади.

Співробітник поліції найбільшого міста Казахстану заявила у четвер, що десятки громадян були вбиті силовиками внаслідок нападів на урядові будівлі.

Казахстанські ЗМІ з посиланням на МВС країни повідомили, що площа Республіки в Алмати "розчищена від злочинних угруповань", а всі будинки держорганів перебувають під контролем силовиків.

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала до утримання від насильства і пошуків мирних шляхів вирішення проблем у Казахстані.

Казахстанський телеканал повідомляє про 26 убитих, як їх називають, "озброєних злочинців", 18 поранених і понад 3 тисячі затриманих.

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