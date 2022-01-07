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У США від коронавірусу за добу померли понад 2 тисячі осіб

П'ятниця, 7 січня 2022, 05:35
У США від коронавірусу за добу померли понад 2 тисячі осіб
фото: Ельдар Сарахман, УП

5 січня у світі діагностували майже 2,5 млн нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 143), Росії (802), Польщі (646).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Італії.

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Зокрема, у США зафіксували понад 751 тисячу, у Франції – понад 261 тисячу і в Італії – понад 219 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія та Індія. Україна – на 35 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 143), Росії (802), Польщі (646).

ВІДЕО ДНЯ
 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 257 528 597 осіб. Наразі нараховується майже 37 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 489 719 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 4 січня у світі виявили рекордну кількість - 2 548 556 – COVID-випадків.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус
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