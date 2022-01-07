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Кількість щеплених проти Covid українців наближається до 50%

П'ятниця, 7 січня 2022, 09:19
Фото КМДА

Станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу 6 січня в Україні 71 841 людину було вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей. Додаткову – 388 людей, а бустерну – 4 620.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, обидві дози – 13 950 698 людей, додаткову – 5 787 та бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Відомство підрахувало, що 44,9% дорослого населення країни вже отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

Нагадаємо:

  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.
  • Вже з 8 січня бустерну дозу вакцини проти ковід будуть вводити усім охочим.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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