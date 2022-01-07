Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

Посли країн "Великої сімки" назвали реформи, прийняття яких є критично важливим для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломати заявили на своїй сторінці у twitter.

"Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців",- пишуть вони.

Реклама:

Нагадаємо, у грудні минулого року посли країн Групи семи обговорили з президентом Володимиром Зеленським прогрес реформ в Україні у 2021 році і висловили свої очікування на майбутнє.

Серед іншого, вони закликали українську владу завершити конкурс на обрання голови з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП, а парламент - ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.