Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

П'ятниця, 7 січня 2022, 15:14
Фото AFP/Getty Images

Посли країн "Великої сімки" назвали реформи, прийняття яких є критично важливим для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломати заявили на своїй сторінці у twitter.

"Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців",- пишуть вони.

Нагадаємо, у грудні минулого року посли країн Групи семи обговорили з президентом Володимиром Зеленським прогрес реформ в Україні у 2021 році і висловили свої очікування на майбутнє.

Серед іншого, вони закликали українську владу завершити конкурс на обрання голови з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП, а парламент - ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

Теми: G7реформиУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки"

Після свят на кордоні з країнами ЄС утворилися черги

оновленоУ Казахстані заявили про загибель 164 людей, але передумали

фото, відеоУ Києві пройшла акція "Скажи Путіну - ні"

Делегація РФ прибула до Женеви, планує одразу розпочати переговори зі США

Генсек правлячої партії Німеччини закликав не змішувати "Північний потік-2" з політикою

Усі новини...
G7
Німеччина почала головування у Групі семи
Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП
ОП: Зеленський зацікавлений, щоб конкурс голови САП провели до кінця року 
Останні новини
19:19
Новини економіки: інновації на СES 2022, бізнес для безробітних
19:05
Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки"
18:43
Стіл-комп'ютер, автомобіль-хамелеон, гаджет для фарбування волосся: найцікавіше з виставки СES
18:30
Мігранти з Білорусі проривалися до Польщі: постраждала прикордонниця
17:37
Асоціація: у 2021 зібрали майже на 30% більше цукрових буряків
17:30
ООС: травмовано українського військового
17:25
Блінкен не очікує прориву на переговорах з Росією про безпеку
17:06
Після свят на кордоні з країнами ЄС утворилися черги
16:50
Глава МЗС Кіпру подав у відставку на тлі боротьби за президентство
16:10
оновленоУ Казахстані заявили про загибель 164 людей, але передумали
Усі новини...