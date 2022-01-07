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У Києві зросла кількість смертей від Covid

П'ятниця, 7 січня 2022, 19:45
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 6 січня у Києві виявили 904 випадки коронавірусу, при цьому померла 21 особа.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 89 хворих на коронавірус і 48 осіб із підозрою на Covid та пневмоніями.

Одужали 755 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському (137), Деснянському (135) та в Дарницькому (116) районах.

Серед нових хворих – 529 жінок віком від 18 до 86 років, 333 чоловіки віком від 18 до 92 року, 20 дівчаток від 1 до 17 років і 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Серед померлих – 12 жінок від 59 до 85 років і 9 чоловіків від 41 до 83 років.

 

За весь час пандемії у Києві виявили 337 506 випадків коронавірусу, померли 8277 хворих, одужало 317 639 осіб.

Що передувало: 5 січня у Києві було зафіксовано 6 смертей від Covid, 4 січня – 17, 3 січня – 16, 2 січня – 7, 1 січня – 11.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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