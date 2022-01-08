"Омікрон" у Європі: країни розгортають додаткові відділення для хворих на Covid

Штам "омікрон", який швидко поширюється, може призвести до переповнення хворими медичних закладів протягом кількох тижнів, саме до цього готуються лікарні Європи.

Джерело: The Associated Press, "Радіо Свобода"

Деталі: Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід попередив, що кількість госпіталізацій зростає, а на Національну службу охорони здоров’я очікує "кілька важких тижнів".

Близько 200 військовослужбовців були направлені до британських лікарень на тлі надзвичайної нестачі персоналу через хворобу співробітників.

Тим часом влада в Палермо, Італія, створила допоміжні приміщення біля трьох лікарень, щоб зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги та дозволити бригадам швидкої допомоги швидко розмістити пацієнтів на ліжках замість залишати їх чекати на парковці.

"Ми повністю завантажені", – сказала Тіціана Маніскалічі, менеджерка лікарні в Палермо.

Вона додала, що лікарні були змушені встановити додаткові відділення невідкладної допомоги в наметах, оскільки потужностей відділення невідкладної допомоги було недостатньо.

Італія повідомляє про рекордні щоденні нові випадки захворювань на COVID-19, які сягнули 219 тисяч 7 січня. Влада прогнозує пік цього сплеску за два-три тижні.

У Франції заявили, що кількість людей, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії у місцевих лікарнях, зростає із 7 січня і перевищила 3 800 осіб.

Уряд Греції 7 січня видав наказ про громадянську мобілізацію, який набуде чинності 12 січня і зобов’яже деяких приватних лікарів підтримувати державну службу охорони здоров’я в чотирьох північних регіонах, де державні лікарні відчувають гостру нестачу кадрів.

Всесвітня організація охорони здоров’я 6 січня повідомила, що за останній тиждень у всьому світі було зафіксовано рекордні 9,5 мільйона випадків COVID-19, що на 71% більше, ніж за попередній семиденний період. Однак кількість зареєстрованих смертей щотижня зменшилася.

Хоча "омікрон" виглядає менш серйозним, ніж варіант "дельта", особливо серед вакцинованих людей, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус застерігає від того, щоб сприймати його легковажно.