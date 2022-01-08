Головні новини п’ятниці і ночі: придушення протестів у Казахстані, загони тероборони

Токаєв подякував Путіну; у Міноборони розповіли, кого і як залучатимуть до загонів тероборони - актуальні новини 7 січня і ночі.

Про придушення протестів у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв подякував російському президентові за сприяння у придушенні мітингів по всій країні.

Влада Казахстану заявляє, що майже вдалося відновити в країні "порядок".

7 січня в Алмати (Казахстан) тривають грабежі, спостерігається нестача хліба, люди вишиковуються в черги біля банкоматів. На Площі Республіки лежать тіла людей.

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями покинули Казахстан.

У п'ятницю в Казахстані армії дали вказівку стріляти на ураження по мітингувальникам, яких президент Касим-Жомарт Токаєв назвав "бандитами та терористами".

Про загони тероборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України роз'яснило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян з досвідом військової служби, проте є виключення.

Про інші важливі новини

НАТО має бути готовим до провалу діалогу між Росією та Заходом, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

У Києві правоохоронці перевіряли інформацію про начебто замінування центрального залізничного вокзалу та близько десяти торговельно-розважальних центрів.

У справі про державну зраду арештували майно п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності", Петра Порошенка. У ДБР заявили, що у рамках цієї справи на активи телеканалів "Прямий" та "5-ий" арешт не накладався.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив у twitter, що є помилковою інформація про відведення військ зі Східної Європи.

Видання The New York Times опублікувало карту з розташуванням російських військ на кордоні з Україною.