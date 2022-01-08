Представники Франції й Німеччини збираються до Києва – Єрмак
Зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн наступного тижня приїдуть до Києва.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook
Дослівно: "Вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва".
Деталі: Єрмак також повідомив, що за останні два дні провів телефонну розмову з Пльотнером та Бонном, під час якої "домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації".
Після цього глава ОП поговорив з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, з якою "обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти".
Що передувало: 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.
4 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції перед їхнім візитом до Москви.
6 січня заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн провели переговори в Підмосков'ї щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Передісторія:
- 12 жовтня у Парижі заявили про проведення у найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".
- Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Водночас Лавров заявив, що зустрічі міністрів у Нормандському форматі найближчим часом не буде, і що Україна, за словами Лаврова, нібито "перекручує факти" і "не виконує минулі домовленості".
- 4 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія надіслала свої пропозиції до Німеччини, Франції та України щодо того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. На думку Кулеби, ці пропозиції лише підтверджують, що Росія продовжує уникати зустрічі.