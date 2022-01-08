Представники Франції й Німеччини збираються до Києва – Єрмак

Зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн наступного тижня приїдуть до Києва.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook

Дослівно: "Вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва".

Деталі: Єрмак також повідомив, що за останні два дні провів телефонну розмову з Пльотнером та Бонном, під час якої "домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації".

Після цього глава ОП поговорив з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, з якою "обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти".

Що передувало: 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.

4 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції перед їхнім візитом до Москви.

6 січня заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн провели переговори в Підмосков'ї щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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