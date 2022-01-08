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У Києві очікується снігопад, в’їзд вантажівок заборонять

Субота, 8 січня 2022, 13:25
У Києві очікується снігопад, в’їзд вантажівок заборонять
фото КМДА

У Києві з ночі 9 січня очікується снігопад, вранці у неділю діятиме заборона в’їзду великогабаритного транспорту до столиці.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У Києві з ночі проти 9 січня й протягом наступної доби очікується снігопад. Український гідрометцентр попереджає про значний мокрий сніг вранці та вдень, налипання мокрого снігу, приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпечності, жовтий).

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Аби мінімізувати виникнення заторів та забезпечити безперешкодні умови для роботи снігоприбиральної техніки 9 січня із 7:00 до 10:00 діятиме заборона в’їзду великогабаритного транспорту до столиці".

Деталі: У КМДА повідомили, що спецтехніка дорожників до початку опадів розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами.

Міська влада звертається до водіїв із проханням за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

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"Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані", - попередили в КМДА.

Українська правда
Теми: Київпогодатранспорт
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