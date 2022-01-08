В Україну йдуть снігопади

9 січня в Україні очікується ожеледиця і значний мокрий сніг, може порушитися рух транспорту.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "9 січні в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4-10 см. I рівень небезпечності.

Реклама:

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях".

Деталі: Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, опади очікуються найближчими днями по всій Україні.

У неділю в західних та північних областях – мокрий сніг, у Карпатах, Рівненській, Житомирській та Київській областях – значний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. На решті територій – мокрий сніг та дощ, вночі та вранці місцями ожеледь.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях 7-12° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

У Києві – мокрий сніг, вранці та вдень значний мокрий сніг, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 10 січня, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західній та південній частині місцями туман. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті вдень 0-5° тепла; на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Криму до 13°.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 10 січня місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-2° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.