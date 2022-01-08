У Хорватії новий максимум випадків коронавірусу
Субота, 8 січня 2022, 16:50
Хорватія зареєструвала 9058 щоденних випадків COVID-19, що є рекордним показником другий день поспіль.
Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Тим часом 33 пацієнти з COVID-19 померли, повідомила національна група управління кризовими ситуаціями.
За останні 24 години 19 975 людей пройшли тест на вірус, і майже половина з них дали позитивний результат.
Експерти кажуть, що значне зростання кількості інфекцій пов'язане із сезоном відпусток.
В даний час налічується 39 853 активні випадки, 20 633 особи знаходяться на самоізоляції. Крім того, госпіталізовано 1824 пацієнти з COVID-19, з них 244 на апаратах штучної вентиляції легенів.
Поточний рівень вакцинації у Хорватії становить 55,82%.