ЄС готовий допомогти врегулювати кризу в Казахстані – Боррель
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у суботу заявив, що Євросоюз готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи.
Джерело: Боррель, цитує сайт Ради ЄС та Європейської Ради
Пряма мова Борреля: "Ми готові надати допомогу для мирного врегулювання кризи. Зовнішня військова підтримка повинна здійснюватися з повагою до суверенітету і незалежності Казахстану, а також прав його громадян".
"… закликаємо владу Казахстану дотримуватися своїх зобов’язань у цей складний час, включаючи повагу до прав людини та основних свобод своїх громадян, зокрема, свободи зібрань, свободи вираження поглядів та засобів масової інформації".
Деталі: Боррель висловив стурбованість насильством, "яке спалахнуло після мирних протестів у Казахстані". А також засудив акти насильства і закликав "не допускати подальшої ескалації".
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
- 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.
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