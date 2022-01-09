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ЄС готовий допомогти врегулювати кризу в Казахстані – Боррель

Неділя, 9 січня 2022, 03:53
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у суботу заявив, що Євросоюз готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи.

Джерело: Боррель, цитує сайт Ради ЄС та Європейської Ради

Пряма мова Борреля: "Ми готові надати допомогу для мирного врегулювання кризи. Зовнішня військова підтримка повинна здійснюватися з повагою до суверенітету і незалежності Казахстану, а також прав його громадян".

"… закликаємо владу Казахстану дотримуватися своїх зобов’язань у цей складний час, включаючи повагу до прав людини та основних свобод своїх громадян, зокрема, свободи зібрань, свободи вираження поглядів та засобів масової інформації".

Деталі: Боррель висловив стурбованість насильством, "яке спалахнуло після мирних протестів у Казахстані". А також засудив акти насильства і закликав "не допускати подальшої ескалації".

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Українська правда
Теми: ЄСКазахстан


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