ЄС готовий допомогти врегулювати кризу в Казахстані – Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у суботу заявив, що Євросоюз готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи.

Джерело: Боррель, цитує сайт Ради ЄС та Європейської Ради

Пряма мова Борреля: "Ми готові надати допомогу для мирного врегулювання кризи. Зовнішня військова підтримка повинна здійснюватися з повагою до суверенітету і незалежності Казахстану, а також прав його громадян".

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"… закликаємо владу Казахстану дотримуватися своїх зобов’язань у цей складний час, включаючи повагу до прав людини та основних свобод своїх громадян, зокрема, свободи зібрань, свободи вираження поглядів та засобів масової інформації".

Деталі: Боррель висловив стурбованість насильством, "яке спалахнуло після мирних протестів у Казахстані". А також засудив акти насильства і закликав "не допускати подальшої ескалації".

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