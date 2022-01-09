Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Після свят на кордоні з країнами ЄС утворилися черги

Неділя, 9 січня 2022, 17:06
фото ДПСУ

Через масовий від’їзд українців до країн ЄС після новорічно-різдвяних свят у деяких пунктах пропуску утворилися черги.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Сьогодні в пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку. Виїзд громадян з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС. Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують за кордон після завершення новорічно-різдвяних свят".

Деталі: За даними прикордонників, перед деякими пунктами пропуску, зокрема "Краківець", "Шегині" та "Грушів", виникає скупчення транспортних засобів, які налічують в середньому від 80 до 150 автівок.

Водночас черги відсутні перед пунктами пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця".

Прикордонники нагадали, що для тих подорожуючих осіб, які не зробили ПЛР-тести на Covid за 24 години до в’їзду в Польщу, біля пунктів пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська" та "Ягодин"  працюють відповідні мобільні лабораторії – ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

Актуальну ситуацію у пунктах пропуску можна відслідковувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління (оновлюється кожні 3 години) https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon, на інтерактивній мапі на сайті Державної прикордонної служби України https://dpsu.gov.ua/ua/map та онлайн камерах також на відомчому сайті https://dpsu.gov.ua/ua/border/.

Українська правда
Теми: кордонЄСПрикордонна служба


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Банковій розповіли, про що просили НАТО перед переговорами з РФ

Помер президент Європейського парламенту

США "по-тихому" затвердили $200 млн військової допомоги Україні – ЗМІ

У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні

У США рекорд госпіталізацій з Covid від початку пандемії

Новини 10 січня: протести у Казахстані, переговори США та Росії

Усі новини...
кордон
Держприкордонслужба виготовила 2000 бухт колючого дроту для кордону з Білоруссю
Майже 30 нелегальних мігрантів зустріли Новий рік з прикордонниками
Ізраїль відкриває кордони для іноземних туристів, але не всіх
Останні новини
10:54
"Несіть випивку": у Британії розгортається скандал довкола локдаунної вечірки у прем’єра
10:52
У США медпрацівникам, інфікованим COVID-19, дозволили ходити на роботу
10:44
У Києві побили телеведучого Куликова, нападників затримали
10:36
"Укргазвидобування" зменшує видобуток газу третій рік поспіль
10:25
Білоруських опозиціонерів Колесникову і Знака відправили в колонії – правозахисники
10:25
Токаєв усунув компанію, яку пов'язують із дочкою Назарбаєва, від управління відходами 
10:11
Потужний землетрус сколихнув Кіпр
09:45
Ексглава МЗС Польщі: Росія - серійний гвалтівник, за напад "отримає по яйцях"
09:37
Порт "Південний" встановив рекорд вантажообігу
09:33
Письменник Шендерович заявив, що залишив Росію через загрозу в’язниці
Усі новини...