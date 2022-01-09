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Після свят на кордоні з країнами ЄС утворилися черги

Неділя, 9 січня 2022, 16:06
Після свят на кордоні з країнами ЄС утворилися черги
фото ДПСУ

Через масовий від’їзд українців до країн ЄС після новорічно-різдвяних свят у деяких пунктах пропуску утворилися черги.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Сьогодні в пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку. Виїзд громадян з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС. Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують за кордон після завершення новорічно-різдвяних свят".

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Деталі: За даними прикордонників, перед деякими пунктами пропуску, зокрема "Краківець", "Шегині" та "Грушів", виникає скупчення транспортних засобів, які налічують в середньому від 80 до 150 автівок.

Водночас черги відсутні перед пунктами пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця".

Прикордонники нагадали, що для тих подорожуючих осіб, які не зробили ПЛР-тести на Covid за 24 години до в’їзду в Польщу, біля пунктів пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська" та "Ягодин"  працюють відповідні мобільні лабораторії – ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

ВІДЕО ДНЯ

Актуальну ситуацію у пунктах пропуску можна відслідковувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління (оновлюється кожні 3 години) https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon, на інтерактивній мапі на сайті Державної прикордонної служби України https://dpsu.gov.ua/ua/map та онлайн камерах також на відомчому сайті https://dpsu.gov.ua/ua/border/.

Українська правда
Теми: кордонЄСПрикордонна служба
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