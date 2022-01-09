Мігранти з Білорусі проривалися до Польщі: постраждала прикордонниця

У ніч на 9 січня польські прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали 33 особи, які намагалися прорватися до Польщі, при цьому представниця польської Прикордонної служби отримала травми.

Джерело: Прикордонна служба Польщі

W sobotę 08.01 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć tylko 10 os.,ale noc sobota/niedziela nie była już spokojna.

Dziś do godz.07.00 rano zatrzymano 33 cudzoziemców,którzy siłowo forsowali gr. na odcinkach #PSGCzeremcha i #Szudziałowo Funkcjonariuszka SG trafiła do szpitala. pic.twitter.com/EyHutlXn6f Реклама: January 9, 2022

Дослівно: "Сьогодні до 7 години ранку затримано 33 іноземці, які силою проривалися на ділянках у Черемсі та Шудзяловому. Госпіталізовано співробітницю прикордонної служби".

Деталі: У повідомленні йдеться, що під час спроб прориву іноземці кидали у польських прикордонників каміння та шумові петарди.

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"Представниця Прикордонної служби отримала травми голови та перебуває у лікарні", - зазначили прикордонники.

Що передувало: За 2021 рік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Майже всі вони сталися у другій половині року.

Найбільший наплив мігрантів спостерігався у жовтні - понад 17 500, та листопаді - близько 9000. Грудень, вочевидь через настання холодів та всі заходи Польщі і Євросоюзу, став місяцем з найменшою кількістю таких спроб - близько 1700.

Перед Різдвом неофіційно повідомлялося, що у святкові дні нібито можливе серйозне загострення ситуації, але ці побоювання не справдилися.

За інформацією журналістів RMF24, у логістичному центрі в Брузгах, куди переселили мігрантів з настанням холодів, зараз проживає близько пів тисячі людей.